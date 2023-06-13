ميسي يحدد موقفه من المشاركة في مونديال 2026 والفوز بالكرة الذهبية

اعترف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي سيدافع عن ألوان إنتر ميامي الأميركي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان أنه لا يخطط للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

وقرر "ليو" وضع حد لمسيرته مع بطل فرنسا هذا الصيف بعد موسمين متواضعين قضاهما في ملعب بارك دي برانس.

وكان صاحب الـ 35 عاماً قد قاد الأرجنتين للظفر ببطولة مونديال قطر 2022 ليصبح بالتالي المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ميسي يتحدث عن طموحاته المستقبلية

قال النجم الأرجنتيني في مقابلة مع صحيفة "تايتان سبورتس" الصينية رداً على إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026: "لا أعتقد ذلك، كان مونديال 2022 آخر مشاركة لي.

"لنرى ما سيحصل، مبدئياً لن أشارك في كأس العالم القادمة".

وعن إمكانية الفوز بجائزة الكرة الذهبية، قال أسطورة برشلونة: "إذا حصلت عليها فهذا أمر جيد، وإن لم أفعل فلا بأس في ذلك أيضاً".

"لم تعد الكرة الذهبية مهمة بالنسبة لي، قلت في السابق أن الجوائز الفردية لا تهمني مقارنة بالألقاب الجماعية."