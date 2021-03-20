ميسي يحصل على ضعف راتب رونالدو

يتقاضى نجم برشلونة ليونيل ميسي راتباً فلكياً يضعه في صدارة الأعلى أجراً على مستوى العالم في كرة القدم وقيمته 7 ملايين جنيه استرليني، مقابل 3.8 مليون جنيه فقط لنظيره كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أي ضعف راتب غريمه التقليدي.

وعلى مدار عام كامل، يحصل ميسي على 107.6 ملايين جنيه قبل احتساب الضرائب، مقابل 46.5 مليون جنيه لرونالدو، وفقاً لصحيفة " آس" الإسبانية.

ويتربع كل من ميسي ورونالدو على عرش الكرة العالمية لسنوات طويلة، لذلك ليس غريباً أن يتصدرا قائمة أعلى النجوم أجراً.

خلفهما، يأتي نجم باريس سان جيرمان، نيمار، براتب سنوي يصل إلى 31.3 مليون جنيه.

في المركز الرابع، حل مهاجم برشلونة، أنتوان غريزمان، الذي يحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 29.7 مليون جنيه.

ويتساوى مع غريزمان في قيمة الراتب زميله السابق في برشلونة، لويس سواريز، الذي يدافع حاليا عن ألوان أتلتيكو مدريد.

وتصدر غاريث بايل جناح ريال مدريد المعار لتوتنهام قائمة أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي بواقع 25.6 مليون جنيه سنوياً.

في الدوري الألماني، شغل لاعبو بايرن ميونيخ المراكز الخمسة الأولى في القائمة، حيث تواجد روبرت ليفاندوفسكي، بجانب مانويل نوير على رأس القائمة، براتب 17.4 مليون جنيه سنوياً، ثم ليروي ساني، في المركز الثالث، براتب قيمته 15.36 مليون جنيه.

وجاء توماس مولر في المركز الرابع بـ 13.2 مليون جنيه سنوياً، ثم لوكاس هيرنانديز في المركز الخامس بـ 11.2 مليون جنيه.