ميسي يحطم رقماً قياسياً جديداً

فرض قائد برشلونة ليونيل ميسي سطوته على مباراة فريقه التاريخية أمام مستضيفه ريال سوسييداد، التي انتهت بنتيجة (6-1)، محققاً رقماً قياسياً جديداً أضافه إلى أرقامه الاستثنائية.

المباراة كانت تاريخية للبارسا ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني الذي عرف أسطورته ميسي رقماً قياسياً جديداً، بعد أن صار أكثر لاعب خوضاً للمباريات في تاريخ النادي، بواقع 768 مباراة، متخطيا تشافي هيرنانديز (767).

كما خاض ميسي مباراته رقم 511 بقميص النادي الكتالوني، في مسيرته بالدوري الإسباني، وتجاوز إيكر كاسياس، قائد ريال مدريد السابق، وتساوى مع راوول غارسيا، لاعب أتلتيك بلباو في المركز السابع.

وسجل النجم الأرجنتيني في مواجهة ريال سوسييداد هدفين من ضمن الأهداف الستة لفريقه، ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما سجل "ليو" هدفه رقم 15 في مرمى ريال سوسييداد وبات أكثر من يهز شباكه في الدوري الإسباني، بالتساوي مع غييرمو جوروستيزا، وكارلوس سانتيانا، وكريستيانو رونالدو.

وبات ميسي أكثر من سجل في مرمى ريال سوسييداد على ملعب ريالي آرينا برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع غاريث بايل، نجم توتنهام الحالي.

ورفع ميسي، البالغ 33 عاماً، رصيد إسهاماته التهديفية هذا الموسم إلى رقم 23، حيث سجل 16 هدفاً، وصنع 7 أهداف لزملائه، وهي الحصيلة الأفضل بين كافة لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.