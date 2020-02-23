ميسي يحطم رقم رونالدو

واصل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، بإحراز رباعية في شباك آيبار (5-0) على ملعب كامب ناو، ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن الدولي الأرجنتيني رفع رصيده إلى 48 ثلاثية (هاتريك) خلال مسيرته على مستوى الأندية، متفوقاً بذلك على غريمه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي سجل 47 ثلاثية مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

كما عزز "ليو" صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.