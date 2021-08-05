ميسي يختار أصعب مدافع واجهه

اختار ليونيل ميسي قائد وأسطورة برشلونة أصعب مدافع واجهه خلال مسيرته، وذلك في تصريحات لشبكة "DAZN".

وتجاهل "ليو" اختيار سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق كما اعتقد كثيرون، واختار في المقابل بابلو مافيو ظهير شتوتغارت الذي قضى ثلاث فترات إعارة مع جيرونا، كما لعب لهويسكا أيضاً في إسبانيا.

وخلال الفترة التي دافع فيها عن قميص جيرونا، نال مافيو إشادة كبيرة من الهداف الأرجنتيني مشدداً على الرقابة الفردية العنيفة التي فرضها عليه.

يذكر أن راموس رحل عن ريال مدريد مؤخراً بعد انتهاء عقده لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية.

ويتوقع أن يوقع ميسي اليوم على عقد جديد مع برشلونة يمتد لخمسة مواسم قادمة.