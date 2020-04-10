ميسي يخرج عن صمته وينفي رحيله عن برشلونة

نفى ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، الشائعات التي أشارت إلى إمكانية انتقاله لإنتر ميلان، كما فند الرواية الخاطئة عنه، والتي تُفيد بأنه تبرع للأسطورة رونالدينيو لدفع كفالة خروجه من السجن.

وقالت وسائل إعلامية أرجنتينية أن إنتر لم يكتف فقط بمجرد الاهتمام بالتعاقد مع ميسي، بل بدأ النادي الإيطالي بالفعل محاولة ضمه.

كما أشارت التقارير إلى أن ميسي ساعد رونالدينيو على الصعيد الاقتصادي، وذلك حتى يخرج النجم البرازيلي من السجن، إثر القبض عليه بسبب دخوله إلى باراغواي بجواز سفر مزور.

ووضع ميسي صورة لهذه الأخبار عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بالقول: “أنباء كاذبة، ما قالوه عن نيولز أولد بويز عبر وسائل الإعلام هذه قبل بضعة أسابيع كاذب أيضاً، أشكر الله لأنه لم يصدقهم أحد”.

وكان ماسيمو موراتي، مالك إنتر ميلان السابق، قد أشار إلى أن التعاقد مع ميسي لم يعد مستحيلاً في ظل الأزمة الحالية (فيروس كورونا)، مؤكداً على أنه تحدث مع رئيس النيراتزوري الحالي لدراسة هذا الاقتراح.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة صيف عام 2021، لكنه أشار في مناسبات سابقة، إلى أن ما يجمعه بالنادي الكتالوني أكبر من مجرد ورقة.