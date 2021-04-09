ميسي يخوض الكلاسيكو بعد 3 سنوات عجاف

تحمل مباراة الكلاسيكو المقبلة أهمية خاصة لنجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يسعى إلى "فك النحس" الذي لازمه خلال اللقاءات الأخيرة أمام ريال مدريد.

ويلتقي عملاقا إسبانيا في مدريد، السبت، بلقاء سيلعب دوراً مهماً في ترتيب مقدمة الدوري الإسباني الذي يتصدره أتلتيكو مدريد بـ 66 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة و3 نقاط عن ريال مدريد، بعد مرور 29 مرحلة.

إلا أن اللقاء يعد تحدياً خاصاً لميسي، الذي فشل في تسجيل أو صناعة أي أهداف خلال المباريات الست الأخيرة أمام الفريق الملكي.

ويتصدر ميسي هدافي الموسم الجاري من الدوري الإسباني برصيد 23 هدفاً، ويسعى لتسجيل هدف أمام غريمه فريقه التقليدي، سيكون الأول منذ نحو 3 سنوات.

ولم يسجل قائد برشلونة في شباك ريال مدريد منذ لقاء المرحلة 36 من موسم 2017-2018، الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وبعبارة أخرى، لم يهز ميسي (33 عاماً) مرمى ريال مدريد منذ رحيل منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وإجمالا، سجل ميسي 26 هدفاً في شباك ريال مدريد، إلا أن معدله التهديفي تراجع في اللقاءات الأخيرة، حيث هز الشباك 21 مرة في أول 27 مباراة، و5 مرات فقط في آخر 17 مواجهة.