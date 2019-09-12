ميسي يدافع عن فالفيردي

دافع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن المدرب إيرنستو فالفيردي، كما تمنى قدوم كارليس بويول للعمل في منصب مدير النادي الرياضي.

وقال "ليو" في حوار لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "ما حدث أمام ليفربول (في دوري الأبطال) الموسم الماضي خطأ الفريق في المقام الأول ولا علاقة له بالطاقم التدريبي. أعتقد أننا قدمنا موسماً جيداً وتصدرنا الدوري الإسباني ووصلنا لنهائي الكأس والهزيمة في آنفيلد مسؤولية اللاعبين.

"علمت أن بويول مرشح لتولي منصب المدير الرياضي، لم أتحدث معه ولا أعرف قراره لكنه مناسب تماماً للمنصب وهو من أساطير النادي وأتمنى رؤيته".

كما رفض ميسي الحديث عن البند الذي يسمح له بفسخ عقده مع البارسا مؤكداً أنه لا يحق له الحديث عن التعاقد وأن الأمور القانونية من تخصص والده، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الرحيل أبداً عن برشلونة.

واختتم: "لا أهتم كثيراً بما يتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية في برشلونة، لكني أحب الاستقرار ولا أحبذ المزيد من التغييرات".