ميسي يدخل تاريخ الدوري الإسباني بإنجاز جديد

دخل النجم ليونيل ميسي، تاريخ الدوري الإسباني، بتسجيله هدف الفوز لبرشلونة أمام غرناطة، أمس الأحد، لحساب المرحلة العشرين.

وأحرز "ليو" الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 76، بعد مجهود جماعي بين أنتوان غريزمان، وآرتورو فيدال، الذي هيأ الكرة للأرجنتيني ليترجمها الأخير إلى هدفه الرابع عشر في الليغا، والأول له في عام 2020.

وبات ميسي بذلك، أول لاعب في التاريخ يسجل هدفاً على الأقل في الدوري الإسباني خلال 16 عاماً متتالياً.

ورفع البارسا رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة، في صدارة البطولة، بفارق الأهداف أمام غريمه ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني ولبرشلونة.