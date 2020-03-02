ميسي يدخل تاريخ الكلاسيكو في ليلة سقوط برشلونة أمام ريال مدريد

دخل ليونيل ميسي نجم برشلونة تاريخ الدوري الإسباني بإنجاز جديد رغم خسارة فريقه أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين في لقاء الكلاسيكو الذي جمعهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ووفقا لموقع "غرايسنوت لايف"، فإن ميسي الذي خاض أمس، مباراته رقم 43 في الكلاسيكو، أصبح أكثر اللاعبين في تاريخ البارسا، خوضاً للمباريات أمام ريال مدريد، متفوقاً على النجم السابق تشافي هيرنانديز، صاحب الـ 42 مباراة.

وبات الهداف الأرجنتيني، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة من الفريقين في تاريخ مواجهات الكلاسيكو، بعد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، الذي خاض أمس مباراته رقم 44.

ويملك ميسي عدة أرقام قياسية في مباريات الكلاسيكو، أبرزها تربعه على عرش صدارة هدافي مواجهات برشلونة وريال مدريد، برصيد 26 هدفاً، متفوقاً بفارق 8 أهداف عن النجم السابق للفريق الملكي، كريستيانو رونالدو.

وتعرض برشلونة أمس الأحد للهزيمة بهدفين دون رد، فقد على إثرها صدارة الدوري الإسباني لغريمه التقليدي ريال مدريد.