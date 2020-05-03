ميسي يدرس الرحيل عن برشلونة

بدأ ليونيل ميسي في التفكير بالرحيل عن برشلونة، نظراً لسوء القرارات الإدارية والتخبط خلال الفترة الأخيرة، من جانب الرئيس جوسيب بارتوميو ومحيطه.

وأكد موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، أن الهداف الأرجنتيني أبدى عدم رضاه جراء تصرفات بارتوميو، بالإضافة إلى دخوله في صدامات مع بقية أعضاء مجلس الإدارة.

وينتهي عقد ميسي مع البارسا صيف عام 2021 لكنه قد يرحل مجاناً نهاية الموسم الحالي، وفقاً لبند متفق عليه بين الطرفين.

على جانب متصل، يراقب مسؤولو إنتر ميلان موقف ميسي باهتمام كبير تمهيداً لتقديم عرض من أجله ومحاولة إقناعه بالانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال الموسمين القادمين.