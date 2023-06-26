ميسي يرتاح لعدة أيام قبل الالتحاق بـ إنتر ميامي

كشف الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي أنه بصدد قضاء عطلة لعدة أيام قبل الالتحاق بفريقه الجديد إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين.

وقرر "ليو" إنهاء مسيرته مع باريس سان جيرمان بعد موسمين قضاهما في ملعب بارك دي برانس لم يرتقيا لمستوى التطلعات.

وكان بإمكان الهداف البالغ من العمر 36 عاماً تمديد عقده لموسم آخر، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية رفقة عائلته.

وقال ميسي في تصريحات نقلها موقع "جول": "سأخذ عطلة قصيرة الأمد على أن أبدأ بعدها مسيرتي في مدينتي الجديدة وفريقي الجديد (إنتر ميامي). أشعر بالحماس".

يذكر أن الأرجنتيني قاد منتخب بلاده للظفر بلقب كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الماضي ليصبح أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.