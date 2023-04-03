ميسي يرد على صافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان

البوابة - تناقلت وسائل الإعلام صورة ظهر فيها الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وهو يضحك ساخراً رداً على صافرات وصيحات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير ضده قبل مواجهة ليون أمس الأحد ضمن الدوري الفرنسي.

وسقط الباريسيون على أرضهم ملعب بارك دي برانس أمام غريمهم التاريخي بهدفٍ نظيف.

وتعرض "ليو" لصافرات الاستهجان لدى الإعلان عن اسمه ضمن التشكيل الأساسي الذي خاض المباراة.

وأكد برنامج "كواترو" الإسباني أن الفائز ببطولة كأس العالم 2022 رد على الجماهير بالضحك قبل أن يهمس في أذن زميله كيليان مبابي.

ميسي لم يواجه صيحات الاستهجان في برشلونة

نوه البرنامج إلى أن الهداف الأرجنتيني لم يتعرض يوماً لصافرات وصيحات الاستهجان من جماهير فريقه السابق برشلونة.

لكن أنصار سان جيرمان سبق أن وجهت صافرات الاستهجان ضد ميسي في أول مباراة خاضها الفريق بعد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الشهر الماضي.

يذكر أن عقد الأسطورة الأرجنتينية مع النادي الباريسي سيصل إلى نهايته بحلول الصيف القادم مع شكوك حول موافقته على التوقيع على أي تمديد.