ميسي يريد البقاء في أوروبا لموسمين آخرين

البوابة - يطمح الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي هداف باريس سان جيرمان للبقاء في أوروبا لموسمين آخرين على الأقل وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ومع اقتراب الاتفاق الذي يربط "ليو" مع الباريسيين إلى نهايته وذلك في الثلاثين من شهر يونيو القادم، ما يزال قرار اللاعب مجهولاً حول مستقبله.

وعبر برشلونة عن اهتمامه بإعادة الأرجنتيني إلى ملعب كامب ناو، إضافة لإنتر ميامي الأميركي والهلال السعوديين اللذين يتابعان اللاعب كذلك.

ونوهت تقارير إعلامية في الأيام الماضية إلى أن المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً لن يرجع إلى البارسا إلا بحال رحيل زميله السابق جيرارد بيكيه الذي لعب دوراً على ما يبدو في قرار النادي بعدم التجديد لميسي قبل عامين.

يذكر أن ميسي خاض 35 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في جميع البطولات سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 18 هدفٍ آخر.