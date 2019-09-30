ميسي يريد مواجهة إنتر وفالفيردي يرفض

كشفت تقارير إعلامية أن نجم برشلونة ليونيل ميسي يسعى للتواجد في مواجهة فريقه القادمة أمام إنتر ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية التي أكدت أن الدولي الأرجنتيني لا يريد الابتعاد عن مباريات إضافية رغم الإصابة.

وشهدت حالة "ليو" تحسناً كبيراً خلال الساعات الماضية حيث تحسنت استجابته للعلاج وأشارت تقارير لإمكانية تواجده لدقائق أمام النيراتزوري.

ويرفض المدير الفني إيرنيستو فالفيردي المخاطرة بميسي الذي يغيب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وعاد قائد البارسا للتدربيات الجماعية، كما شارك عثمان ديمبيلي بشكل جزئي الذي كان قد تغيب عن مباراة خيتافي الأخيرة بسبب الإصابة.

وكان ميسي تغيب عن برشلونة منذ بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات عقب مباراة كأس يوهان كرويف.

يذكر أن الجولة الأولى من دور المجموعات شهدت تعادل برشلونة وبوروسيا دورتموند دون أهداف وإنتر مع سلافيا براغ بهدفٍ لمثله.