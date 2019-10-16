ميسي يستلم جائزة الحذاء الذهبي

استلم ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، في احتفالية خاصة جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوريات الأوروبية الموسم الماضي.

وسجل الأرجنتيني 36 هدفاً في الدوري الإسباني الموسم المنصرم، متفوقاً على كيليان مبابي الذي هز الشباك 33 مرة مع باريس سان جيرمان.

واستلم "ليو" الجائزة من نجليه خلال احتفالية أُقيمت بحضور عدد من الشخصيات من نادي برشلونة، بالإضافة لإعلاميين.

وتحدث ميسي أثناء تسليمه عن أهمية العادات الغذائية الصحيحة في حياته، وكشف بأنه ثقيل النوم، إذ مزح قائلاً أنه لن يشعر لو مرت حتى حافلة جواره.

وأكد الهداف الأسطوري على أهمية التتويج بكل البطولات مع البارسا، وليس فقط دوري أبطال أوروبا، إذ شدد على سعي الفريق لتحقيق الثنائية المحلية، والدور الذي يلعبه باقي زملائه في تحقيقه للجوائز.

وتعد الجائزة السادسة لميسي على صعيد الحذاء الذهبي، وثاني تتويجاته الفردية بعد فوزه بجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي.