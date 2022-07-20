ميسي يسجل أول هدف بعد ميلاده الـ 35

سجل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان أول هدف له بعد بلوغه عامه الـ 35 من العمر في المباراة الودية التي فاز فيها الفريق 2-1 على كاواساكي فرونتالي الياباني اليوم الأربعاء.

وسجل "ليو" للباريسيين 11 هدفاً الموسم الماضي، لكن ناصر الخليفي رئيس النادي شدد على أن الجميع سيرون "أفضل نسخة من ميسي" خلال موسم 2022-2023.

وكان الأرجنتيني قد خاض المباراة الأولى مع سان جيرمان يوم الجمعة في الفوز بهدفين دون رد على كويفيلي.

لكن أول أهداف ميسي جاءت في شباك كاواساكي اليوم الأربعاء خلال جولة الفريق الاستعدادية للموسم القادم في اليابان حالياً.

وشارك كيليان مبابي ونيمار جونيور في اللقاء إلى جانب الهداف الأرجنتيني المخضرم الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 35 الشهر الماضي أثناء العطلة التي كان يقضيها رفقة عائلته في إيبيزا.