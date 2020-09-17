ميسي يسجل ثنائية في شباك جيرونا ودياً

سجل النجم ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة للفوز بنتيجة 3-1 على جيرونا خلال مباراة ودية أقيمت الأربعاء استعداداً للموسم الجديد.

جاءت أهداف البارسا عبر كل من صانع الألعاب فيليبي كوتينيو في الدقيقة 21، وميسي في الدقيقتين 45 و51، بينما سجل سامويل سايس هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 46.

وتعد هذه المباراة الاستعدادية الثانية لبرشلونة تحت إشراف مدربه رونالد كومان، بعد فوزه على خيمناستيك من الدرجة الثالثة الإسبانية بنتيجة 3-1 السبت الماضي، حيث غاب ميسي عن التسجيل بعد خوضه 45 دقيقة.

وكان النجم الدولي الارجنتيني قد أحدث صدمة في عالم كرة القدم الشهر الماضي حينما أعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني، قبل أن يعود عن قراره مطلع الشهر الحالي، ويقرر البقاء حتى نهاية عقده.

وأشرك كومان 20 لاعباً في المباراة التي أقيمت في المقر التدريبي للنادي، فيما غاب للمباراة الثانية على التوالي المهاجم لويس سواريز، ولاعب الوسط آرتورو فيدال، اللذان قد يغادرا النادي في سوق الانتقالات الحالية.

وتعقد موقف اللاعبين بعد أن خرجا من حسابات كومان، كما أفادت تقارير متعددة عن تجميد المحادثات الخاصة بانتقال الثنائي إلى الدوري الإيطالي.

وكان سواريز في طريقه إلى يوفنتوس من أجل خلافة غونزالو هيغواين في هجوم البيانكونيري، قبل أن تنهار المحادثات بين اللاعب والنادي الإيطالي.

كما كان فيدال قد اقترب من التوقيع لإنتر ميلان، لكن أفادت صحيفة ”آس“ الإسبانية في وقت سابق أن الصفقة مهددة بالفشل أيضاً.