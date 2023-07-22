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ميسي يسجل ويمنح إنتر ميامي الفوز في ظهوره الأول

تاريخ النشر: 22 تمّوز / يوليو 2023 - 09:28
ميسي (وسط) يقود إنتر ميامي للفوز (Photo by Chris Arjoon / AFP)
ميسي (وسط) يقود إنتر ميامي للفوز (Photo by Chris Arjoon / AFP)

قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي لفوز قاتل على كروز آزول المكسيكي بهدفين لهدف ضمن كأس الدوريات.

وخاض "ليو" مباراته الأولى مع إنتر ميامي حينما تم الزج به في الشوط الثاني.

تقدم الأميركيون أولاً قبل نهاية الشوط الأول بهدف حمل توقيع روبرت تايلور، إلا أن المكسيكيين عادلوا النتيجة بعد 20 دقيقة على بداية الحصة الثانية عبر أورييل أنتونا.

وبدا أن اللقاء في طريقه للانتهاء بالتعادل 1-1، إلا أن صاحب الـ 36 سدد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في شباك كروز آزول في الدقيقة 90+4 مهدياً فريقه انتصاراً دراماتيكياً.

وشهدت المباراة أيضاً مشاركة الإسباني سيرجيو بوسكيتس الذي انضم لميسي في فريقه الجديد.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 3 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة العاشرة، التي تضم أيضاً أتالانتا يونايتد.

وكان ميسي قد انتقل لصفوف الفريق الأميركي مؤخراً في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كلمات دالة:ليونيل ميسيإنتر مياميكروز آزول

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