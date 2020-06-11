ميسي يسعى لتحطيم رقمي بيليه وزارا

يعود الدوري الإسباني إلى الانطلاق مرة أخرى، اليوم الخميس حين يلتقي إشبيلية مع ريال بيتيس ضمن المرحلة الـ 28 بعد توقف استمر أكثر من 3 أشهر نتيجة تفشي وباء كورونا.

وسيلعب عملاقا الليغا، برشلونة وريال مدريد، يومي السبت والأحد المقبلين، إذ يلتقي الأول خارج أرضه مع ريال مايوركا، في حين يستقبل الثاني غريمه آيبار.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد؛ مما يعني أن المراحل الـ 11 المقبلة ستكون شرسة للغاية، في ظل المنافسة بين الكبيرين على اللقب.

ويشهد الدوري الإسباني صراعاً من نوع آخر على لقب الهداف، إذ يتصدر الأسطوري ليونيل ميسي القائمة، برصيد 19 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن المهاجم كريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ما تبقى من الموسم الجاري، يمكن أن يكون فرصة ذهبية لميسي، كي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب مع ناديه، والتي يتصدرها الأسطورة بيليه.

وأحرز بيليه 643 هدفاً مع سانتوس في الفترة بين عامي 1957 إلى 1974.

على الجانب الآخر، سجل ميسي مع برشلونة 627 هدفاً، منذ الموسم الأول الذي ارتدى فيه قميص الفريق عام 2004.

ويستطيع ميسي أن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الموسم، إذا نجح في التتويج بلقب هداف الدوري الإسباني، إذ سيكون اللاعب الأول في تاريخ المسابقة الذي يحقق لقب الهداف 7 مرات، متفوقاً على زارا النجم السابق لأتلتيك بيلباو، الذي حقق هذا اللقب 6 مرات، ويتساوى معه ميسي حالياً.