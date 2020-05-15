ميسي يشيد بلاوتارو

أشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بقدرات مواطنه لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، مؤكداً أنه مهاجم متكامل وأثبت شخصية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال ميسي في تصريحات نقلها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الجمعة: "لا أعرف إذا كانت هناك مفاوضات من جانب النادي مع لاوتارو أم لا، هذه الأمور لا أتدخل فيها إطلاقاً، لكني أعتبره لاعب رائع".

وعبر كابتن البارسا عن رغبته في استكمال بطولة الليغا هذا الموسم، لكنه رفض الابتعاد عن أسرته أو وضعهم في دائرة الخطر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن لاوتارو رفض عروض مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لرغبته في مزاملة ميسي فقط في كامب ناو الموسم القادم.