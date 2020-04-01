ميسي يشيد بنجوم المستقبل

توقع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مستقبلاً زاهراً للعديد من المواهب الشابة في عالم كرة القدم، ويأتي في مقدمتهم لاعب تشيلسي مايسون ماونت الذي لفت الانتباه الموسم الحالي قبل التوقف.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، فإن ميسي اختار ماونت من ضمن أفضل اللاعبين الشباب في العالم في الوقت الحالي، إلى جانب جايدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، وترينت أليكساندر أرنولد ظهير ليفربول.

وقال الأرجنتيني في تصريحات نقلتها الصحيفة المذكورة: “بعد أن شاهدت مايسون ماونت يلعب، من المحتمل أن يصبح واحداً من بين أفضل اللاعبين في المستقبل.

“ترينت أرنولد لديه قدرات هجومية رائعة وهو ظهير لديه مستقبل واعد، نفس الأمر ينطبق على (فيل) فودين لاعب مانشستر سيتي، فهو موهبة كبيرة وسوف يقوم بأشياء مذهلة في اللعبة”.

كما أشاد ميسي بنجم بوروسيا دورتموند جايدون سانشو، حيث قال: “قدرته على تجاوز المدافعين رائعة”، بينما نال فرينكي دي يونغ زميله في البارسا، قسطاً من الإشادات، بقوله: “إنه أحد أفضل الممررين الذين رأيتهم في مثل عمره”.

وكان هناك عدد قليل من المدافعين الذين اختارهم ميسي ضمن نجوم المستقبل، إذ لم يتحدث سوى عن 3، وهم إيدير ميليتاو من ريال مدريد إلى جانب يوشوا كيميتش وبينجامان بافار من بايرن ميونيخ.

وتوقع ميسي مستقبلاً جيداً للاعبين آخرين، مثل جواو فيليكس وكريستيان بوليسيتش، وكاي هافريتس وموسى ديمبيلي ولوكا يوفيتش وكيليان مبابي وحسام عوار.