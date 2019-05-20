ميسي يضيف إنجازاً جديداً لسجلاته

لم يتوقف النجم ليونيل ميسي عن إبهار الجماهير حتى المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني في موسم محلي استثنائي وخارق للمهاجم "الهداف"، وذلك بعد تسجيل هدفين في مرمى آيبار، مؤكداً أنه النجم الأول في "الليغا" بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ونجح المهاجم الأرجنتيني في تصدر قائمة هدافي "الليغا" في موسم 2018-2019، بعد أن سجل 36 هدفاً في 38 مباراة من الموسم، وأمسى هذا الإنجاز أمراً اعتيادياً بالنسبة لـ "ليو" الذي تصدر قائمة الهدافين ست مرات منذ مشاركته لأول مرة مع برشلونة.

وتصدر ميسي قائمة هدافي موسم 2009-2010 بتسجيل 34 هدفاً، ثم سجل 50 هدفاً موسم 2011-2012، وأضاف 46 هدفاً موسم 2012-2013 وبعدها 37 هدفاً موسم 2016-2017، و34 هدفاً موسم 2017-2018، وأخيراً 36 هدفاً في موسم 2018-2019.

وبعد تصدره لهدافي الليغا ست مرات خلال مسيرته الاحترافية، يحتاج ميسي لتصدر قائمة الهدافين مرة أخرى من أجل كسر الرقم القياسي التاريخي المُسجل باسم أسطورة أتلتيك بلباو تيلمو زارا.

وكان زارا حقق جائزة هداف الليغا والتي تُعرف بجائزة "البيتشيتشي" ست مرات خلال مسيرته الكروية وذلك أعوام (1945، 1946، 1947، 1950، 1951 و1953)، مما يعني أنه متعادل حالياً مع ميسي بعدد المرات التي تصدر بها قائمة الهدافين.