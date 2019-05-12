ميسي يطالب ببيع 3 من نجوم برشلونة

طالب نجم برشلونة ليونيل ميسي إدارة النادي ببيع كل من فيليبي كوتينيو وسامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن تداعيات الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول لا تزال محتدمة داخل النادي الإسباني.

وخسر البارسا أمام ليفربول (0-4) في إياب نصف النهائي، بعدما فاز ذهاباً (3-0)، ليفشل مجدداً في استعادة اللقب.

وأضاف الموقع أن كوتينيو لم يظهر بالشكل المطلوب في برشلونة، وهو ما قد يسرع رحيله إلى باريس سان جيرمان، أو العودة إلى ليفربول أو الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ويشكل اسم راكيتيتش مفاجأة كبيرة ضمن طلب ميسي، ولكن مستوى النجم الكرواتي تراجع كثيراً خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ قيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018.

ويبقى أومتيتي، الذي لم يعد ضمن خيارات المدرب في التشكيلة الأساسية، بعد الإصابة التي تعرض لها هذا الموسم، مما يرجح رحيله أيضاً وسط اهتمام من يوفنتوس.