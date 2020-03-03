ميسي يطالب برشلونة بتعاقدات كبيرة قبل تجديد عقده

كشفت تقارير اليوم عن رغبة برشلونة في حسم ملف تجديد النجم ليونيل ميسي.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية والتي أكدت أن الإدارة تدرك أن عليها الكثير من العمل قبل البدء في إجراءات التجديد للهداف الأرجنتيني.

وسيسعى البارسا للحصول على خدمات لاعبين اثنين في الهجوم على أقل تقدير، ومثلهما في الدفاع من أجل تدعيم الفريق.

واحد من صفقتي الهجوم سيكون بكل تأكيد بديل للويس سواريز الذي نالت الإصابات منه إضافة لتقدمه في العمر، وأصبح استمراره بنفس الكيفية التي تواجد بها خلال السنوات الماضية موضع شك.

ويشترط ميسي على إدارة النادي أن تكون الصفقات الجديدة جميعها لنجوم كبار، وأن ينسوا ما كان يحدث في السنوات الماضية من ضم لاعبين بدلاء.

ويعد نيمار دا سيلفا من الأسماء المرشحة للعودة لبرشلونة، كما أن النادي يتابع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الذي بات الهدف الأساسي الصيف القادم بالإضافة لفيران توريس نجم فالنسيا.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، إلا أنه يحتوي شرطاً يمنحه أحقية الرحيل في أي وقت وفقاً لتقارير سابقة.