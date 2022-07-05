ميسي يطلب من تشافي إعادته إلى برشلونة

ادعى برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي طلب من زميله السابق ومدرب برشلونة الحالي تشافي هيرنانديز العمل على إعادته إلى ملعب كامب ناو هذا الصيف.

ورحل الهداف البالغ من العمر 34 عاماً عن صفوف البارسا صيف العام المنصرم بعد فشل النادي في تجديد عقده، ليقتنصه الباريسيون مباشرة.

ووقع "ليو" على عقدٍ يمتد لموسمين مع فريق العاصمة الفرنسية، ولم تكن تجربته خلال الموسم الأول على مستوى التوقعات.

وقال البرنامج الإسباني أن ميسي اتصل بزميله السابق الذي تجمعه به علاقة مميزة للوقوف على إمكانية إرجاعه إلى برشلونة.

وعبر تشافي عن سعادته بهذه المبادرة، وأخبر المهاجم الأرجنتيني بأنه سيعلم رئيس النادي جوان لابورتا بما حصل في إشارة إلى أن الأمر منوط بوضعية البارسا الاقتصادية.