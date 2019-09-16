ميسي يعاود التدرب مع برشلونة

أعلن برشلونة أمس أن قائده ليونيل ميسي عاود التمارين الجماعية بعد غيابه نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبل يومين من اللقاء المرتقب أمام بوروسيا دورتموند في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه على "تويتر": "ميسي يتمرن مع الفريق وعثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق"، مرفقاً بصورة للأرجنتيني والفرنسي إلى جانب مواطن الأخير أنتوان غريزمان.

تأتي عودة ميسي الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع البارسا موسم 2019-2020، قبل نحو 48 ساعة من حلول برشلونة ضيفاً على دورتموند الثلاثاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضاً إنتر وسلافيا براغ.