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ميسي يعاود التدرب مع برشلونة

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2019 - 12:01
ميسي خلال التدريبات
ميسي خلال التدريبات

أعلن برشلونة أمس أن قائده ليونيل ميسي عاود التمارين الجماعية بعد غيابه نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبل يومين من اللقاء المرتقب أمام بوروسيا دورتموند في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه على "تويتر": "ميسي يتمرن مع الفريق وعثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق"، مرفقاً بصورة للأرجنتيني والفرنسي إلى جانب مواطن الأخير أنتوان غريزمان.

تأتي عودة ميسي الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع البارسا موسم 2019-2020، قبل نحو 48 ساعة من حلول برشلونة ضيفاً على دورتموند الثلاثاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضاً إنتر وسلافيا براغ.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف الشهر الماضي، مما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

أما ديمبيلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا.

وكان المدرب إيرنيستو فالفيردي استبعد في تصريحات الجمعة مشاركة ميسي أمام دورتموند، معتبراً أنها ستكون "صعبة".

من جهته، قال "ليو" في مقابلة نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية نشرت الخميس، أنه بات "أفضل" من دون أن يحدد موعد عودته.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط بعد انتصارين وتعادل وخسارة، خلف فريقي العاصمة مدريد، أتلتيكو المتصدر وريال، وأتلتيك بلباو الثالث.

ويتساوى برشلونة بالنقاط مع إشبيلية الخامس.

Via SyndiGate.info


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