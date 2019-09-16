ميسي يعاود التدرب مع برشلونة

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف الشهر الماضي، مما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.
أما ديمبيلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا.
وكان المدرب إيرنيستو فالفيردي استبعد في تصريحات الجمعة مشاركة ميسي أمام دورتموند، معتبراً أنها ستكون "صعبة".
من جهته، قال "ليو" في مقابلة نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية نشرت الخميس، أنه بات "أفضل" من دون أن يحدد موعد عودته.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط بعد انتصارين وتعادل وخسارة، خلف فريقي العاصمة مدريد، أتلتيكو المتصدر وريال، وأتلتيك بلباو الثالث.
ويتساوى برشلونة بالنقاط مع إشبيلية الخامس.