ميسي يعتذر من باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية

البوابة - اعتذر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من نادي باريس سان جيرمان وزملائه بعد الزيارة غير المصرح بها التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع.

وجاءت هذه الرحلة بعد خسارة الباريسيين المفاجئة أمام لوريان في الدوري الفرنسي.

وقال "ليو" في مقطع فيديو باللغة الإسبانية نشره عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "كنت اعتقد أنناً سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما جرت العادة في الفترة الماضية".

"نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها بعد أن تم إلغاؤها في السابق. اعتذر من زملائي وأنتظر قرار النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".

وأوقف باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني هذا الأسبوع بعد غيابه عن التدريبات وإجراء زيارة ترويجية إلى السعودية بصفته سفيراً للسياحة للدولة الخليجية.

ومن المستبعد أن يوافق ميسي على تمديد عقده مع سان جيرمان، مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم.