ميسي يعترف بخلافه مع غريزمان

قال ليونيل ميسي نجم برشلونة أن العلاقة بينه وبين الجميع في الفريق جيدة بما فيهم أنتوان غريزمان الذي سرت شائعات حول وجود خلافات بينه وبين الهداف الأرجنتيني.

وتغلب البارسا على إنتر في ملعب كامب ناو بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأكد ميسي أن برشلونة كان بحاجة لتحقيق الفوز من أجل حصد النقاط الثلاثة والمنافسة على البطاقة الأولى في المجموعة بعد التعادل في المباراة الأولى مع بوروسيا دورتموند دون أهداف.

وأوضح: "كنا بحاجة للفوز لأنها مجموعة معقدة وقد تعادلنا في المباراة الأولى. الهدف هو العبور إلى دور الستة عشر أولاً، إنتر فريق رائع. وقدم مباراة كبيرة أمامنا.

"العلاقة مع الجميع جيدة في غرفة الملابس، نحتاج فقط إلى المزيد من التدريبات من أجل العودة وحالتي البدنية مستقرة وجيدة، أشعر بالرغبة في اللعب خلال الفترة الحالية.

وختم بقوله: "العلاقة مع غريزمان ممتازة ولا يوجد أي مشاكل، كان هناك خلاف فقط في التدريبات، لكن الأمور سارت بشكل إيجابي، من الممكن أن تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر".