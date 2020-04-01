ميسي: يعجبني أسلوب صلاح

عبر ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن رأيه في أداء العديد من لاعبي ليفربول.
وقال الأرجنتيني في تصريحات أبرزتها صحيفة «دايلي ستار» البريطانية: «(فيرجيل) فان دايك خصم قوي للغاية، وأحد أفضل اللاعبين في العالم».
وأضاف: «أليسون هادئ للغاية، يظهر وكأن لديه وقت أكبر من معظم حراس المرمى».
وتابع: «تألق صلاح وتسجيله للأهداف؟ كان رائعاً مع ليفربول. يعجبني أسلوب لعبه».
وواصل النجم الأرجنتيني: «(ساديو) ماني مثل لاعب خط الوسط، قد يكون جناحاً أو مهاجماً، إنه في كل مكان».
وأشاد ميسي بالقدرات الهجومية لترينت أليكساندر أرنولد، ظهير ليفربول الأيمن، مشيراً إلى أن أمامه مستقبل مشرق.
Via SyndiGate.info
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