ميسي: يعجبني أسلوب صلاح

عبر ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن رأيه في أداء العديد من لاعبي ليفربول.

وقال الأرجنتيني في تصريحات أبرزتها صحيفة «دايلي ستار» البريطانية: «(فيرجيل) فان دايك خصم قوي للغاية، وأحد أفضل اللاعبين في العالم».

وأضاف: «أليسون هادئ للغاية، يظهر وكأن لديه وقت أكبر من معظم حراس المرمى».

وتابع: «تألق صلاح وتسجيله للأهداف؟ كان رائعاً مع ليفربول. يعجبني أسلوب لعبه».

وواصل النجم الأرجنتيني: «(ساديو) ماني مثل لاعب خط الوسط، قد يكون جناحاً أو مهاجماً، إنه في كل مكان».

وأشاد ميسي بالقدرات الهجومية لترينت أليكساندر أرنولد، ظهير ليفربول الأيمن، مشيراً إلى أن أمامه مستقبل مشرق.