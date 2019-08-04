ميسي يعد جماهير برشلونة بلقب دوري الأبطال مجدداً

أكد النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة وعده الذي منحه لجماهير النادي بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الأرجنتيني قبل مباراة كأس خوان غامبر أمام آرسنال، وأكد خلالها أنه غير نادم على الوعد الذي قدمه للجماهير، وأكد أنه يكرره للموسم الجديد.

وقال ميسي: "لست نادماً على ما قلته الموسم الماضي، بل أكرر ما قلته، سنحاول الفوز بكل شيء معاً، نريد الفوز دائماً.

"من الصعب أن أقول أي شيء بعد الموسم الماضي، لكني في النهاية لست نادماً، وليس لدي شك في قدرتنا على العمل معاً من أجل الفريق.

"كانت نهاية الموسم الماضي مريرة لكن علينا أن نقدر ما حققه الفريق بالفعل، الفوز بلقب الدوري الإسباني 8 مرات خلال 11 موسماً ليس سهلاً، بل يعتبر أمراً إعجازياً في أماكن آخرى، بعد بضعة سنوات سنرى كم أن هذا الأمر صعب".

يذكر أن برشلونة خسر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بأربعة أهداف نظيفة وفرط في تقدمه ذهاباً بثلاثية نظيفة.