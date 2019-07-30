ميسي يعلق على واقعة الاعتداء عليه

علق النجم ليونيل ميسي، على الأنباء التي ترددت عن الاعتداء عليه، أثناء إجازة كان يقضيها في جزيرة إيبيزا الإسبانية مع أصدقائه وعائلاتهم.

وظهر قائد برشلونة بمقطع فيديو في مكان يبدو كملهى ليلي، محاطاً بالحراس، وبدا أنه تعرض لاعتداء جسدي.

إلا أن "البرغوث" نفى ذلك، في تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث أكد أنه "قضى ليلة رائعة" في إيبيزا.

وكتب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات: "ليلة رائعة أمس في إيبيزا مع الأصدقاء. لا تعط أي اهتمام لأي شيء تقرأه لا علاقة له بالواقع. كل شيء كان رائعاً الليلة الماضية والجميع عاملونا بشكل لا يصدق كما هو الحال دائماً. أخبار كاذبة".

وظهر ميسي مع زميليه في برشلونة لويس سواريز وجوردي آلبا، وزميلهم السابق سيسك فابريغاس، وكان الجميع رفقة زوجاتهم، في نهاية فترة الراحة الصيفية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد.

ويفتتح الدوري الإسباني في السادس عشر من الشهر القادم، حيث يستهل الفريق الكتالوني موسمه باختبار صعب خارج الديار أمام مستضيفه أتلتيك بلباو.