ميسي يعود إلى برشلونة للتوقيع على عقد جديد

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة وفقاً لتقارير إعلامية من أجل التوقيع على عقد جديد يبقيه في كامب ناو لخمسة مواسم قادمة مع أجر أسبوعي يصل إلى 250 ألف جنيه استرليني.

ووصل عقد "ليو" مع البارسا لنهايته الشهر الماضي، ليخوض الهداف الأدوار المتقدمة من بطولة كوبا أميركا 2021 التي توج بلقبها مع منتخب بلاده وهو لاعب حر.

ومع تبقي قرابة الأسبوعين على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2021-2022، بات من الضروري توقيعه على عقد جديد حتى يتمكن برشلونة من تسجيله رسمياً في كشوفات الليغا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن ميسي عاد إلى برشلونة أمس الأربعاء، ووافق على شروط العقد الجديد الذي سيتقاضى على إثره نصف ما كان يحصل عليه في السابق.

وسيوقع أسطورة النادي على العقد الأسبوع القادم، ليضع حداً للتكهنات التي حامت حول مستقبله خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجل اللاعب الذي فاز بلقب الليغا 10 مرات 672 هدفاً لبرشلونة في 778 مباراة على جميع الأصعدة، منها 38 هدفاً خلال 47 لقاء الموسم المنصرم.