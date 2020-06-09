ميسي يعود إلى تمرينات برشلونة الجماعية

التحق النجم ليونيل ميسي أمس بالتمارين الجماعية لبرشلونة تحضيراً لاستئناف منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، غداة تأكيد مدربه كيكي سيتيين ان الأرجنتيني سيكون جاهزاً لخوض المباراة الأولى بعد العودة.

وتدرب أفضل لاعب في العالم بمفرده السبت على ملعب كامب ناو بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب تقلص عضلي طفيف في الفخذ الأيمن.

لكن بطل الموسمين الماضيين أكد أن الدولي الأرجنتيني التحق «ببقية الفريق في أسبوع عودة منافسات الدوري الإسباني».

وكان ميسي قد قام بتدريب خاص الجمعة من أجل تفادي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي الذي يستعيد نشاطه الخميس خلف أبواب موصدة، بعد توقف المنافسات منذ مارس بسبب فيروس «كوفيد-19».

وعندما سُئل السبت عبر قناة «موفيستار» التلفزيونية عما إذا كان ميسي جاهزاً لخوض المباراة الأولى بعد العودة السبت في ضيافة ريال مايوركا ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، قال سيتيين: «ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بانزعاج. هذا الأمر حصل مع الجميع أو بالتحديد مع الجميع منذ العودة إلى التمارين».

وكشف: «إنه تقلص طفيف وسيطرنا عليه، هو في وضع جيد جداً ولن يواجه أي مشكلة».

ومن المؤكد أن التوقف منذ مارس سيؤثر على لياقة اللاعبين ويعرضهم للإصابات التي لاحقت ميسي منذ بداية الموسم، إذ غاب ابن الـ 32 عاماً ستة أسابيع بين أغسطس وسبتمبر بسبب إصابة في ربلة الساق، ثم لمدة أسبوع آواخر سبتمبر بسبب مشكلة في فخذه الأيسر.

إلا أن الإصابة لم تحل دون تألق النجم الأرجنتيني الذي سجل 24 هدفاً في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مساهماً في تصدر فريقه ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تعادل مع نابولي 1-1 خارج ملعبه ذهاباً، قبل أن تُعَلَقَ المسابقة بسبب «كوفيد-19».

كما طمأن سيتيين الجماهير على وضع المهاجم لويس سواريز الذي حصل على الضوء الأخضر للعودة الى التمارين بعد تعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها في يناير في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى.

وقال سيتيين: «إنه أفضل مما كنا نتوقع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الى أي مدى أصبح جاهزاً بعد التوقف فترة طويلة، وإذا كان جاهزاً للمشاركة منذ البداية».

وأظهرت صور التدريبات التي نشرها برشلونة أمس مشاركة سواريز أيضاً في التمارين الجماعية، إضافة الى نيلسون سيميدو.

ويعاود الدوري الإسباني نشاطه الخميس بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر، بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.

وتبقى هناك 11 مرحلة على نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تقام المباريات كل يوم من تاريخ العودة حتى الختام في 18-19 يوليو.