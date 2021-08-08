ميسي يغادر برشلونة باكياً ويؤكد أن الانتقال لسان جيرمان وارد

أكد ليونيل ميسي باكياً أن مغامرته مع برشلونة وصلت لنهايتها، وأشار في الوقت ذاته إلى أن انتقاله لباريس سان جيرمان وارد.

وأقام الهداف الأرجنتيني مؤتمراً صحفياً ظهر الأحد شدد من خلاله على أنه لم يكن يرغب في إنهاء مشواره مع البارسا.

وأصبح "ليو" لاعباً حراً بعد نهاية عقده في يوليو الماضي، وأشارت تقارير مستمرة إلى أنه على وشك التوقيع على عقد جديد مع البلاوغرانا.

لكن النادي الكتالوني أعلن ليلة الخميس أن هدافه التاريخي لن يستمر مع الفريق.

وأكد البالغ عمره 34 عاماً أنه كان مقتنعاً العام الماضي من مسألة رحيله عن برشلونة، لكنه قرر مع عائلته هذا الصيف البقاء في منزله لفترة أخرى قادمة.

وشدد على أنه لم يفكر يوماً بأنه سيودع النادي الذي قدم له كل شيء بجعبته، وأنه قام بكل شيء ممكن حتى يستمر مع البلاوغرانا.

وتمنى ميسي أن يلقي خطابه الوداعي أمام جماهير برشلونة في ملعب كامب ناو بدلاً من الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي.