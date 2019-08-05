ميسي يغيب عن جولة برشلونة التحضيرية بداعي الإصابة

أعلن برشلونة أن النجم ليونيل ميسي سيغيب عن الجولة التحضيرية التي يخوضها البارسا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي الكتالوني وأكد من خلاله أن النجم الأرجنتيني يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

وكتب النادي في البيان: "غادر ليونيل ميسي تدريبات اليوم بعدما شعر بألم في ساقه اليمنى.

"وأكد التقرير الأولي للاختبارات التي خضع لها معاناته من إصابة من الدرجة الأولى في عضلة السمانة".

يذكر أن ميسي كان قد شاهد مباراة كأس خوان غامبر أمس أمام آرسنال من مقاعد البدلاء ولم يشارك فيها.