ميسي يغيب عن مواجهة إنتر وبرشلونة

أعلن إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة القائمة المتوجهة لميلانو لمواجهة إنتر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب جوسيبي مياتزا.

وشهدت قائمة البارسا عدة غيابات، أبرزها النجم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو لإراحتهم بقرار فني من قبل المدير الفني.

يذكر أن برشلونة تأهل رسمياً إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، عقب وصوله إلى النقطة 11 في صدارة المجموعة السادسة، فيما يأتى إنتر ميلان وصيفاً بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.