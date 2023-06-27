ميسي يفاجئ مراسلة التلفزيون الأرجنتيني في مباراة اعتزال ريكيلمي

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن حدوث لحظة مربكة بشكل لا يصدق خلال مباراة اعتزال ريكيلمي على ملعب "لا بومبونيرا" والتي كان بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت مراسلة التلفزيون الأرجنتيني قد تعرضت في البداية لموقف محرج في غرفة الملابس قبل انطلاق اللاعبين لأرضية الملعب، حيث أن المدرب الأرجنتيني السابق ألفيو باسيلي كان أول من صادفته هناك والذي أخبرها أنها لا تستطيع أن تكون هناك، إلا أنها واصلت إجراء المقابلات.

ميسي يختفي من غرفة الملابس في مباراة اعتزال ريكيلمي

فيما كانت الصحفية تحاول إجراء المقابلات مع لاعبي الأرجنتين داخل غرفة الملابس، كانت الكاميرا تواصل التركيز على ليونيل ميسي الذي كان ينظر بعيدًا في كل مرة تركز فيها الكاميرا عليه.

ووفقًا لصحيفة "Marca" الإسبانية، في الوقت الذي كانت تقوم به مراسلة التلفزيون الأرجنتيني بالحديث إلى بابلو إيمار، حدثت المفاجأة التي تركت الصحفية في صدمة، حيث كان من المفترض أن يكون الشخص التالي لتقابله هو ليو ميسي، ولكنه كان قد اختفى من مكانه دون أن تلاحظه ولم يضطر لإجراء المقابلة والحديث أمام الكاميرا.

اختفاء ميسي من غرفة الملابس (المصدر: MARCA)

يشار إلى أن أسطورة الأرجنتين خوان ريكيلمي ألقى خطابًا مؤثرًا في البداية، وجه خلاله الشكر لميسي الذي كان حريصًا على الحضور في هذه المناسبة رغم أنه في إجازة حاليًا مع عائلته، ووجه ريكيلمي أيضًا التحية لخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني الذي كان حاضرًا أيضًا.