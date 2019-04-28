ميسي يفوز بالدوري الإسباني للمرة العاشرة ويعادل الأسطورة المدريدية خوسيه مارتينز

نجح برشلونة في تحقيق لقب الدوري الإسباني، للمرة السادسة والعشرين في تاريخه عقب الفوز على ليفانتي بهدف دون رد.

ويعد لقب هذا الموسم العاشر للنجم ليونيل ميسي مع البارسا ليتفوق على زميله السابق أندريس انييستا صاحب الـ 9 ألقاب، كما عادل رقم أسطورة ريال مدريد خوسيه مارتينيز صاحب الـ 10 ألقاب.

يذكر أن برشلونة خاض 35 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حقق الفوز في 25 منها، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مرتين، وكان الأقوى هجوماً بتسجيل 86 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 32 هدفاً فقط، ليحقق اللقب برصيد 83 نقطة.