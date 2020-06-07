ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

كشف تقرير إسباني السبت عن تطور جديد بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن ميسي حسم موقفه وسيظل مع برشلونة حتى صيف 2021 رغم عدم انتهاء البند الذي يسمح له بالرحيل مجاناً عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

وأشارت إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، تحدث بوضوح منذ أكثر من أشهر مع خورخي ميسي والد البرغوث، حول تجديد العقد لعدة سنوات.

وأوضحت أن محادثة ميسي الأب مع بارتوميو كانت قبل سفر الأول إلى روزاريو، والذي ما زال هناك حتى الآن.

وقالت الصحيفة أن اللقاء المزمع عقده بين خورخي ميسي وبارتوميو الأسبوع المقبل، سيكون عن بعد.

وأضافت أن الطرفين لن يلتقيا وجهاً لوجه قبل النصف الأول من الشهر المقبل عندما تعود حالة الطيران إلى طبيعتها.

وذكرت أن بارتوميو يجهز عقداً باهظ الثمن لميسي كي يكون مناسباً لأفضل لاعب في العالم ويجعله ينهي مسيرته في كامب ناو.

وسلطت الصحف الإسبانية السبت الضوء على تحرك إدارة برشلونة لتجديد عقد ميسي. وخرجت موندو ديبورتيفو بعنوان “أسرار من نهائي برلين”.

وأضافت “منذ 5 سنوات توج برشلونة بدوري الأبطال، وميسي شعر بألم في الدقائق الأولى بسبب صعوبة المنافس، لكنهم لم يتمكنوا من إيقافه”.

وخرجت صحيفة سبورت بعنوان “تجديد عقد ميسي قيد التنفيذ”.

وأضافت “بارتوميو رئيس برشلونة، ووالد ميسي يُخططان للاجتماع الأسبوع المقبل، من أجل التفاوض والتوصل إلى اتفاق”.

وتابعت “ميسي يتدرب الاثنين وسيشارك ضد مايوركا، النجم الأرجنتيني يقوم بتدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية بسبب إصابة طفيفة لن تمنعه من اللعب”.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة تعرض ميسي لإصابة خفيفة قبل أسبوع من مباراة الفريق ضد مايوركا التي تأتي ضمن خطة استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر النادي في بيان أن “ميسي يعاني من إصابة طفيفة في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن، حيث تمرن منفرداً كإجراء احترازي، ومن المتوقع أن يستأنف تدريباته مع المجموعة في الأيام القليلة المقبلة”.