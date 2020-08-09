ميسي يقترب من رونالدو

حقق النجم ليونيل ميسي رقماً فريداً في تاريخ دوري أبطال اوروبا، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه نابولي التي انتهت (3-1) لصالح الأول، السبت، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

أحرز ميسي هدف التقدم الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 23 بطريقة رائعة، وهو الأول له في مرمى نابولي.

وأصبح نابولي الفريق رقم 35 الذي يسجل ميسي أهدافاً في شباكه، في تاريخ دوري الأبطال الذي سجل فيه 115 هدفاً حتى الآن، مقلصاً الفارق إلى 15 هدفاً بينه وبين الهداف التاريخي للبطولة النجم كريستيانو رونالدو.

وهز "ليو" شباك كل من باناثانيكوس اليوناني- فيردر بريمن الألماني- ليون الفرنسي- شتوتغات الألماني- سيلتيك الاسكتلندي- رينجرز الاسكتلندي- شاختيار دونيتسك الأوكراني- بازل السويسري- سبورتينغ لشبونة البرتغالي- بايرن ميونيخ الألماني- مانشستر يونايتد الإنجليزي- دينامو كييف الأوكراني- آرسنال الإنجليزي- كوبنهاغن الدنماركي- ريال مدريد الإسباني- باتي بوريسوف البيلاروسي- فيكتوريا بيلزن التشيكي- ميلان الإيطالي- باير ليفركوزن الألماني- سبارتك موسكو الروسي.

وسجل ميسي كذلك في شباك - باريس سان جيرمان الفرنسي- أياكس امستردام الهولندي- مانشستر سيتي الإنجليزي - أبويل نيقوسيا القبرصي- روما الإيطالي- بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني- يوفنتوس الإيطالي- أولمبياكوس اليوناني- تشيلسي الإنجليزي - آيندهوفن الهولندي- توتنهام الإنجليزي - ليفربول الإنجليزي- سلافيا براغ التشيكي- بوروسيا دورتموند الألماني- نابولي الإيطالي.