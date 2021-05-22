ميسي يقرر البقاء مع برشلونة

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية أن قائد برشلونة وهدافه التاريخي ليونيل ميسي قرر البقاء عدم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أول أمس أن عائلة النجم الأرجنتيني ووالده خورخي يضغطون على "ليو" من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ويعد سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن البارسا.

وقالت بي إن سبورتس أن ميسي اتخذ قراره بالبقاء مع البلاوغرانا وتجديد عقده.