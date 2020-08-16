ميسي يقرر الرحيل عن برشلونة سريعاً

كشفت تقارير إسبانية أن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قرر الرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ودع البارسا دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد بايرن ميونيخ بعد الهزيمة الثقيلة 2-8 في أسوأ نتائج الفريق على الصعيد الأوروبي.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت في فترة سابقة أن ميسي أوقف المفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في 2021 بسبب سوء إدارة النادي وتراجع الأداء والنتائج.

وكشفت مصادر أن "ليو" اتخذ قراراً بالرحيل لأنه سئم من أسلوب إدارة برشلونة ولا يتوقع إمكانية تحسن الأوضاع في المستقبل القريب وبالتالي بات يفضل المغادرة بأسرع وقت ممكن.

ورغم أنه يتبقى لميسي موسم كامل في عقده، لكن هناك بنداً يسمح له بالرحيل مجاناً في أي وقت إن أراد.

ومن المتوقع أن يتم إقالة كيكي سيتيين من تدريب برشلونة وكذلك إيريك أبيدال من منصب المدير الرياضي مع إمكانية خوض انتخابات مبكرة وذلك بسبب ما حدث في دوري الأبطال.

يذكر أن ميسي أكثر لاعب تحقيقاً للبطولات في تاريخ برشلونة وهو الأكثر تسجيلاً وصناعة للأهداف في النادي.