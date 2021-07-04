ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2021

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2021 بإحراز هدف من ركلة حرة وصناعة هدفين آخرين لتفوز بلاده 3-0 على إكوادو فجر السبت، وتضرب موعداً مع كولومبيا في المربع الذهبي.

وأهدر "ليو" فرصة ذهبية في الشوط الأول، لكنه صنع الهدف الأول الذي سجله رودريغو دي بول قبل خمس دقائق على الاستراحة، ثم فعل الأمر نفسه مع لاوتارو مارتينيز مع تبقي خمس دقائق على النهاية.

وبعد ذلك هز قائد برشلونة السابق الشباك للمرة الثانية في البطولة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد انتصار المنتخب الأرجنتيني رغم الأداء المتواضع.

وسجل ميسي بذلك هدفه الـ 76 مع الأرجنتين ليصبح على بعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أميركا الجنوبية.

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وقال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية "قلت دائماً أن الجوائز الفردية ثانوية، نحن هنا من أجل شيء آخر. لدينا هدف ونحن نركز عليه تماماً.

"كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف مدى صعوبة هذا المنافس. أهم شيء هو أننا قطعنا خطوة أخرى إلى الأمام".

ولم يخسر المنتخب الأرجنتيني في 17 مباراة قبل لقاء السبت، وكان من المفترض أن يؤكد انتصاره في وقت أبكر مما فعل.

وبهذه النتيجة تلتقي الأرجنتين مع كولومبيا، التي تغلبت على أوروغواي بركلات الترجيح في وقت سابق السبت، في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء.

وتلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأولى بنصف النهائي يوم الاثنين.

وكالات