ميسي يقود باريس سان جيرمان للتغلب على نيس

البوابة - استعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات بفوزه على مستضيفه نيس ليلة السبت بهدفين نظيفين على أرضية ملعب آليانز ريفييرا لحساب الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

وكان الفريق الباريسي قد سقط على ملعبه في الجولة السابقة أمام أولمبيك ليون بهدفٍ دون رد.

جاء هدفا لقاء السبت عن طريق النجمين ليونيل ميسي (26)، وسيرخيو راموس (76).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب العام، فيما بقي رصيد نيس ثابتاً عند 45 نقطة في المركز الثامن.