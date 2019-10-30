ميسي يقود برشلونة لاكتساح بلد الوليد

استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني عقب فوزه على ضيفه بلد الوليد بنتيجة 5-1 على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 11.

افتتح البارسا التسجيل مبكراً بهدف للمدافع كليمون لونغليه في الدقيقة الثانية، من تسديدة قريبة داخل منطقة الجزاء.

لكن كيكو أوليفاس نجح في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 15.

وصنع المتألق ليونيل ميسي الهدف الثاني بتمريرة رائعة لآرتور فيدال في الدقيقة 29، ليسجل التشيلي التقدم.

وفي الدقيقة 34، سجل ميسي الهدف الثالث من ركلة حرة معتادة، لتصبح رقم 50 له على مدار تاريخه.

وواصل ميسي تميزه ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة 75، قبل صناعة الخامس للويس سواريز بعدها بدقيقتين فقط.

وضعت هذه النتيجة برشلونة على صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.

ويمكن لغرناطة استعادة المركز الأول الخميس القادم، حين يواجه خيتافي كونه يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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