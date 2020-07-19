ميسي يقود برشلونة لسحق آلافيس بخماسية نظيفة

اختتم برشلونة بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي، بالفوز على ديبورتيفو آلافيس بخماسية نظيفة، في إطار المرحلة 38 والأخيرة.

البداية جاءت بهدف عن طريق المهاجم الشاب آنسو فاتي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ومع نهاية الشوط الأول، تمكن لويس سواريز من تسجيل الهدف الثالث.

ونجح نيلسون سيميدو في تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 75 أضاف ميسي الهدف الخامس ليصل رصيده من الأهداف للرقم 25 مواصلاً الابتعاد عن كريم بنزيمة نحو الحذاء الذهبي.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن ريال الذي يواجه ليغانيس بنفس المرحلة، بينما يأتي ديبورتيفو آلافيس في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.