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ميسي يقود برشلونة للتغلب على إشبيلية

منشور 27 شباط / فبراير 2021 - 05:08
برشلونة ينتقم من خسارته أمام إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا بنفس النتيجة
برشلونة ينتقم من خسارته أمام إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا بنفس النتيجة

قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للتغلب على مستضيفه بهدفين دون رد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

حمل الهدفان توقيعي عثمان ديمبيلي (29)، وليونيل ميسي (86).

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليرتقي مؤقتاً للمركز الثاني على حساب ريال مدريد الذي تراجع مؤقتاً للمركز الثالث بفارق نقطة.

فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع لتتوقف مسيرة انتصاراته المتتالية عند 6 مباريات.

يذكر أن ميسي عزز صدارته لهدافي البطولة برصيد 19 هدفاً وبفارق 3 أهداف عن مطارده المباشر لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

كلمات دالة:برشلونةإشبيليةالدوري الإسبانيعثمان ديمبيليليونيل ميسي

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