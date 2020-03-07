ميسي يقود برشلونة للفوز على ريال سوسييداد

حقق برشلونة انتصاراً صعباً بهدفٍ دون رد في مواجهة ريال سوسييداد ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني، في معقله كامب ناو.

جاء هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 80 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد أن اصطدمت الكرة فى كتف مدافع سوسييداد ليسجلها ليونيل ميسي.

وقد لجأ الحكم إلى خاصية تقنية الفيديو VAR قبل احتسابها.

وشهدت تشكيلة البارسا تواجد المهاجم مارتن برايثوايت أساسياً للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق الكتالوني، قادماً من ليغانيس.

وسعى برشلونة لمصالحة جماهيره بعد خسارة المرحلة الماضية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بثنائية نظيفة.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدورى الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر، بينما ريال سوسييداد فى المركز السادس برصيد 44 نقطة.

وافتقد البارسا في اللقاء كلاً من عثمان ديمبيلي ولويس سواريز وسيرجي روبرتو وآرتور بداعي الإصابة.