ميسي يكتسح رونالدو في إحصائية فريدة

قارن تقرير إسباني نجاعة تنفيذ الركلات الحرة بين الغريمين، ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رونالدو لم يسجل أي هدف لصالح يوفي من ركلة حرة منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، ويعود هدفه الأخير من ركلة حرة مع الأندية إلى 16 ديسمبر 2017 مع فريقه السابق ريال مدريد.

في المقابل، سجل ميسي 18 هدفاً من ركلات حرة بنفس الفترة مع ناديه الكتالوني.

وخلال هذه الفترة، سجل رونالدو هدفين للبرتغال من ركلتين حرتين أمام إسبانيا وسويسرا على التوالي، لكنه لم يتمكن من نقل هذه الكفاءة خلال المباريات التي خاضها مع يوفنتوس.

وذكرت الصحيفة أن "صاروخ ماديرا" كان قاتلاً في الركلات الحرة، حينما كان يلعب في مانشستر يونايتد وخلال أول موسمين له مع ريال مدريد، لكن سجله انخفض بشدة خلال سنواته الأخيرة في الملكي، حيث لم يسجل أكثر من ثلاثة أهداف من ركلات حرة خلال أي من مواسمه الأربعة الأخيرة مع ريال مدريد.